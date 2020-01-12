В Омані Зеленський міг зустрічатися із Сурковим, – ЗМІ



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Москва жорстко нав’язує свій порядок, це очевидно - Амелін

Збитий під Тегераном український літак міг бути способом залякування Володимира Зеленського з боку Росії після загадкової зустрічі на території Оману.

Такого висновку дійшов співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, передає ЦензорНет.

На його думку, про це свідчать наступні знакові невідповідності:

«Не люблю теорії змови, можливо, щось пропустив, але у мене залишилися важливі запитання без відповідей.

1. З ким насправді Зеленський зустрічався в Омані? І про що говорили?

Ну, не вірю в спонтанну зміну місця відпочинку.

Зустріч із переляканим міністром закордонних справ Оману (країни з мізерним товарообігом з Україною) теж має низку запитань. Домовленості абстрактні і безглузді, вибачте.

2. Хто так оперативно організував зустріч Зеленському з міністром закордонних справ Оману?

Нагадаю, в Україні немає посольства Оману (комунікації будуються через посольство в Москві).

Чому не домовилися про відкриття посольства?

3. Чому Зеленського в Омані супроводжував Єрмак, якщо це був «відпочинок із сім’єю»?

Нагадаю, Єрмак перебуває в прямому контакті з Сурковим і відповідає за комунікації з РФ щодо Донбасу.

4. Чому було обрано готель максимально близько до посольства РФ в Омані?

5. Хто зробив фото Зеленського в Омані, і навіщо його злили?

...Дуже схоже на злив спецслужб для чинення тиску на Зеленського (самі подумайте, якої країни).

6. Кого з Москви привіз в Оман борт Медведчука? І про що були переговори?».

«Загалом, запитань більше, ніж відповідей. Все вказує на те, що зустріч була із Сурковим. Могли обговорювати «особливий статус» Донбасу, проведення місцевих виборів та інтеграцію «нового» Донбасу на умовах Москви вже цього літа. Фото Зеленського могли злити російські спецслужби для посилення тиску, щоб був поступливішим. Збитий літак міг бути способом залякування (як рекетири в 90-ті прострілювали ногу жертві). Не можу стверджувати, що Зеленський погодився на щось. Але те, що Москва жорстко нав’язує свій порядок, це очевидно», – наголошує експерт.

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