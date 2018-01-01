МЗС: тіла загиблих у Кабулі українців привезуть 24 січня

Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України

Тіла українців, які загинули внаслідок нападу на готель у Кабулі, привезуть в Україну 24 січня. «Репатріація тіл запланована на 24 січня», - розповіла речниця МЗС Мар'яна Беца в коментарі «ВВС Україна». Станом на 22 січня, Беца підтвердила загибель семи українців. «Поки що залишається підтверджена загибель семи



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Жертви нападу у Кабулі

Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України

Тіла українців, які загинули внаслідок нападу на готель у Кабулі, привезуть в Україну 24 січня.

«Репатріація тіл запланована на 24 січня», - розповіла речниця МЗС Мар'яна Беца в коментарі «ВВС Україна».

Станом на 22 січня, Беца підтвердила загибель семи українців.

«Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air», - зазначила речниця МЗС.

За її словами, це може бути не остаточна кількість, бо ще не ідентифіковані інші тіла жертв теракту.

Повернення тих українців, які вижили, почалося у понеділок, 22 січня. Частина людей повертатиметься рейсовими літаками, решта - спецлітаком, який буде перевозити тіла загиблих. За інформацією МЗС, здоров’ю тих українців, які вижили, нічого не загрожує.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Спочатку була інформація, що загинули дев`ять українців, але пізніше посол Віктор Нікітюк підтвердив загибель семи громадян України. Серед загиблих внаслідок теракту є двоє жінок. Вони працювали в авіакомпанії «Українські крила».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих, а президент Петро Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців.

Тіла загиблих у Афганістані українців доставлять спецрейсом.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Крім того, були вбиті щонайменше двоє нападників.

До цього часу жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за терористичний напад.

В ООН заявили, що напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин.