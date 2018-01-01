ООН: напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин
- Вчора, 23:09
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В ООН закликали усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив напад на готель Intercontinental у Кабулі.
Про це йдеться в його заяві, повідомляє «Центр новин ООН».
Гутерріш висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.
Глава Місії ООН щодо сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото, у свою чергу, заявив, що напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин і закликав усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Спочатку була інформація, що загинули дев`ять українців, але пізніше посол Віктор Нікітюк підтвердив загибель семи громадян України. Серед загиблих внаслідок теракту є двоє жінок. Вони працювали в авіакомпанії «Українські крила».
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих, а президент Петро Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців.
Тіла загиблих у Афганістані українців доставлять спецрейсом.
Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Крім того, були вбиті щонайменше двоє нападників.
До цього часу жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за терористичний напад.