ООН: напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин

В ООН закликали усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив напад на готель Intercontinental у Кабулі. Про це йдеться в його заяві, повідомляє «Центр новин ООН». Гутерріш висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим. Глава Місії ООН щодо сприяння Афганістану Тадамічі



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Військові неподалік готелю Intercontinental після нападу

В ООН закликали усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив напад на готель Intercontinental у Кабулі.

Про це йдеться в його заяві, повідомляє «Центр новин ООН».

Гутерріш висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Глава Місії ООН щодо сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото, у свою чергу, заявив, що напад на готель у Кабулі може бути класифіковано як військовий злочин і закликав усі сторони конфлікту в Афганістані виконувати свої зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Спочатку була інформація, що загинули дев`ять українців, але пізніше посол Віктор Нікітюк підтвердив загибель семи громадян України. Серед загиблих внаслідок теракту є двоє жінок. Вони працювали в авіакомпанії «Українські крила».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих, а президент Петро Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців.

Тіла загиблих у Афганістані українців доставлять спецрейсом.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Крім того, були вбиті щонайменше двоє нападників.

До цього часу жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за терористичний напад.