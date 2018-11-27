На адмінмежі з Кримом запроваджено обмеження для громадян Росії



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Пункти пропуску зараз працюють у режимі обмеженого перетину щодо громадян РФ, як туди, так і назад

Режим обмеження почав діяти з 25 листопада.

На українських контрольних пунктах в'їзду-виїзду, розташованих на адміністративній межі між анексованим Кримом і материковою Україною, запроваджено режим обмеженого перетину для громадян Росії. Про це під час брифінгу повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

Режим обмеження почав діяти з вечора 25 листопада.

«Пункти пропуску зараз працюють у режимі обмеженого перетину щодо громадян РФ. Як туди, так і назад. Що стосується громадян України та інших держав, їх пропускають через українські КПВВ в обидві сторони без обмежень», - повідомив Гордєєв.

Йдеться про три пункти, а саме «Чаплинка», «Каланчак», «Чонгар».

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.