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    На «Азовсталі» є поранені. Уряд терміново звернувся до Європи

    На &laquo;Азовсталі&raquo; зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових - На «Азовсталі» є поранені. Уряд терміново звернувся до Європи
    На «Азовсталі» зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових
    фото скріншот відео

    Верещук: «Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на «Азовсталі»»

    Українська влада вимагає від окупантів створити терміновий гуманітарний коридор для вивезення з маріупольського комбінату «Азовсталь» цивільних і поранених. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату «Азовсталь»! Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні! Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на «Азовсталі». Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль», – наголосила Верещук.

    До слова,президент Володимир Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим способом неможливо.

    Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

    Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    На «Азовсталі» є поранені. Уряд терміново звернувся до Європи