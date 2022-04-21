На «Азовсталі» є поранені. Уряд терміново звернувся до Європи

На «Азовсталі» зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових

Верещук: «Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на «Азовсталі»»

Українська влада вимагає від окупантів створити терміновий гуманітарний коридор для вивезення з маріупольського комбінату «Азовсталь» цивільних і поранених. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату «Азовсталь»! Там зараз перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні! Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на «Азовсталі». Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль», – наголосила Верещук.

До слова,президент Володимир Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим способом неможливо.

Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

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