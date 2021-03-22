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    На базарі чи в магазинах – експерт розповів, де більше фальсифікують молоко

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    У &laquo;магазинному&raquo; молоці може бути кишкова паличка - На базарі чи в магазинах – експерт розповів, де більше фальсифікують молоко
    У «магазинному» молоці може бути кишкова паличка
    Фото з відкритих джерел

    На українських ринках продають фальсифікат під виглядом «домашньої продукції»

    Керівник центру експертиз «Тест» Валентин Безрукий в етері телеканалу «Україна 24» розповів, де краще купувати молоко – домашнє на базарі або промислового виробництва в магазинах.

    Безрукий наголосив, що в нього безумовно більше претензій до базарного молока:«Щодо домашнього: у нас колись були великі дослідження по закупкам в інших містах. Я купував базарне молоко в Кривому Розі, сидить бабуся в пляшках продає домашнє молоко, а воно фальсифіковане. Там є рослинні жири. Ми розуміємо, що це молоко – не бабусине. Тобто хтось його їй вручив».

    Безрукий підкреслив, що зауважень у експертів завжди більше до домашнього молока, ніж до промислового.

    «Щодо виробників у нас можуть бути претензії, але їх менше. Наприклад, бувають зауваження щодо мікробіології, щодо кишкової палички – дуже рідко, щодо фальсифікації – було два виробника в Харківській області. Але я не можу сказати, що претензій багато. Якості стало більше, бо ферм стало більше, а ферми краще стежать за своїми коровами, ніж домашні господарства», – зазначив есперт.

    Раніше Безрукий розповів, що в Україні 62% перевіреного масла виявилися фальсифікатом. Підробка не відрізняється за ціною і її практично неможливо розпізнати неозброєним оком.

    За словами експерта, при покупці масла не варто орієнтуватися на ціну. «Фальсифікат давно перестали продавати задешево, адже покупець відразу розуміє, що в занадто дешевому маслі щось не так. Тому зараз фальсифікат коштує майже стільки ж, як і справжнє масло. Висока ціна – не запорука якості», – наголосив він.

    Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

    Теги: продукти молочна продукція Україна харчування
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