Лікарі виявили ще один рідкісний симптом коронавірусу



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Під час коронавірусу можуть виникнути шлунково-кишкові симптоми, проте до цього часу невідомо, як саме вірус впливає на прояв та прогресування гострого панкреатиту

У хворих виявляли симптоми, схожі на гострий панкреатит та ознаки метаболічного синдрому

Лікарі розповіли, що у деяких пацієнтів, як хворіють на коронавірусну інфекцію, проявляються доволі рідкісні симптоми. Про це повідомляє журнал Gastroenterology, передає 24 канал.

Науковці зазначили, що у хворих виявляли симптоми, схожі на гострий панкреатит та ознаки метаболічного синдрому.

«У Королівській університетській лікарні Ліверпуля перебували п’ять пацієнтів з Covid-19. Після проведеного дослідження, в період з 14 березня по 30 квітня 2020 року, у них виявили нетипові синдроми коронавірсусу», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, під час коронавірусу можуть виникнути шлунково-кишкові симптоми, проте до цього часу невідомо, як саме вірус впливає на прояв та прогресування гострого панкреатиту.

Нагадаємо, лікарі назвали приховані симптоми коронавірусу. Безсимптомні носії коронавірусу можуть не помітити скорочення обсягу легень і погіршення функції нирок. Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки. Про це йдеться в рекомендаціях, випущених у США Центром контролю профілактики захворювань (CDC).

До відома, у світі на ранок понеділка 15 червня, інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей. Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 115 732 особи, Бразилії — 43 332, Великій Британії — 41 783, Італії — 34 345, Франції — 29 410 та Іспанії — 27 136.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 094 058), Бразилія (867 624), Росія (528 267), Індія (320 922), Велика Британія (297 342), Іспанія (243 928), Італія (236 989), Перу (229 736), Франція (194 153), Німеччина (187 518), Іран (187 427) і Туреччина (178 239).

До відома, в Україні станом на ранок 15 червня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.