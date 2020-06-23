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    На Буковині – різкий стрибок нових випадків зараження на коронавірус

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    <span>На Буковині знову виявили велику кількість інфікованих коронавірусом</span> - На Буковині – різкий стрибок нових випадків зараження на коронавірус
    На Буковині знову виявили велику кількість інфікованих коронавірусом
    Фото: shpalta

    17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357.

    У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували різкий стрибок нових випадків Covid-19: якщо за 21 червня підтвердили 33 випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз отримали 62 пацієнти.

    Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «На Буковині сьогодні, 22 червня, офіційно підтверджено ще 62 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 560 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4419 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Також він зазначив, що 68 пацієнтів із коронавірусом одужали за минулу добу. Вони отримали негативний результат тестів.

    «17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357. Тобто за два місяці число недужих зросло більш як на три з половиною тисячі», - додав голова ОДА.

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    До слова, за минулу добу у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом: інфекцію діагностували у 200 осіб.

    Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      1012

    Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

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