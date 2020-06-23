На Буковині – різкий стрибок нових випадків зараження на коронавірус графіка



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На Буковині знову виявили велику кількість інфікованих коронавірусом Фото: shpalta

17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357.

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували різкий стрибок нових випадків Covid-19: якщо за 21 червня підтвердили 33 випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз отримали 62 пацієнти.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині сьогодні, 22 червня, офіційно підтверджено ще 62 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 560 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4419 осіб», - йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що 68 пацієнтів із коронавірусом одужали за минулу добу. Вони отримали негативний результат тестів.

«17 квітня у Чернівецькій області було 837 випадків коронавірусу, а 22 червня – вже 4357. Тобто за два місяці число недужих зросло більш як на три з половиною тисячі», - додав голова ОДА.

Графіка клікабельна

До слова, за минулу добу у Львівській області зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом: інфекцію діагностували у 200 осіб.

Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.