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    Здоров'я

    У Чернівцях почнуть тестувати дітей на антитіла до Covid-19

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    У Чернівцях від завтра почнуть тестувати дітей на наявність антитіл до&nbsp;Covid-19 - У Чернівцях почнуть тестувати дітей на антитіла до Covid-19
    У Чернівцях від завтра почнуть тестувати дітей на наявність антитіл до Covid-19

    Тестуватимуть тих дітей, які з жовтня 2019 року по лютий 2020 року перехворіли на пневмонію

    У Чернівцях від завтра, 22 червня у міській дитячій поліклініці розпочнуть тестування дітей на наявність або відсутність антитіл до Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба міськради.

    Тестуватимуть тих дітей, які з жовтня 2019 року по лютий 2020 року перехворіли на пневмонію та отримували стаціонарне лікування з цього приводу.

    Обстеження для дітей, які уклали декларації з лікарями-педіатрами поліклініки проведуть:

    • ПМД №1 з 22 по 25 червня.
    • ПМД №2 26 червня, 30 червня та 1 липня.
    • ПМД №3 2 та 3 липня.
    • ПМД №4 3 та 6 липня.

    Обстеження дітей, які уклали декларації з сімейними лікарями:

    • ЦПМСД «Роша» 6 липня.
    • ЦПМСД «Садгора» 7 та 8 липня.

    Даний вид обстеження дасть змогу визначити, чи перехворіли ваші діти на Covid-19, чи перебувають під впливом вірусу SARS COV-2.

    Забір матеріалу (кров з вени) та проведення тестування буде організовано на базі КНП «Міська дитяча поліклініка» за адресою, проспект Незалежності, 109, каб. 122, з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм карантину.

    Раніше у МОЗ розповіли, як проводитимуть масове тестування на антитіла до Covid-19. Заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що зараз у міністерстві «завершують дизайн» цього дослідження.

    1 червня Фонд Порошенка передав ІФА-тести та обладнання у дитячі медцентри Київщини. Також нагадаємо, що родина Порошенків передала в Охматдит три тисячі ІФА-тестів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      36560
    • Хворіють
      19049
    • Одужали
      16509
    • Померли
      1002

    Наприкінці травня у семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу.

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