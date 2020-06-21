У Чернівцях почнуть тестувати дітей на антитіла до Covid-19
Тестуватимуть тих дітей, які з жовтня 2019 року по лютий 2020 року перехворіли на пневмоніюУ Чернівцях від завтра, 22 червня у міській дитячій поліклініці розпочнуть тестування дітей на наявність або відсутність антитіл до Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Тестуватимуть тих дітей, які з жовтня 2019 року по лютий 2020 року перехворіли на пневмонію та отримували стаціонарне лікування з цього приводу.
Обстеження для дітей, які уклали декларації з лікарями-педіатрами поліклініки проведуть:
- ПМД №1 з 22 по 25 червня.
- ПМД №2 26 червня, 30 червня та 1 липня.
- ПМД №3 2 та 3 липня.
- ПМД №4 3 та 6 липня.
Обстеження дітей, які уклали декларації з сімейними лікарями:
- ЦПМСД «Роша» 6 липня.
- ЦПМСД «Садгора» 7 та 8 липня.
Даний вид обстеження дасть змогу визначити, чи перехворіли ваші діти на Covid-19, чи перебувають під впливом вірусу SARS COV-2.
Забір матеріалу (кров з вени) та проведення тестування буде організовано на базі КНП «Міська дитяча поліклініка» за адресою, проспект Незалежності, 109, каб. 122, з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм карантину.
Раніше у МОЗ розповіли, як проводитимуть масове тестування на антитіла до Covid-19. Заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що зараз у міністерстві «завершують дизайн» цього дослідження.
1 червня Фонд Порошенка передав ІФА-тести та обладнання у дитячі медцентри Київщини. Також нагадаємо, що родина Порошенків передала в Охматдит три тисячі ІФА-тестів.
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Наприкінці травня у семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу.