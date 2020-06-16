На Буковині різко зросла кількість нових випадків коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 8 червня добовий показник нових заражень на Буковині не перевищував позначку в 50 інфікованих

За останню добу в області зафіксували 70 нових випадків зараження коронавірусом

У Чернівецькій області сьогодні підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом, кількість інфікованих зросла до 4089.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«На Буковині сьогодні, 16 червня, офіційно підтверджено ще 70 випадків зараження коронавірусом. 63 буковинців сьогодні побороли Covid-19, вони отримали негативний результат тестів», — написав він.

За словами голови ОДА, завантаженість ліжко-місць у лікарнях області наближається до 50%.

За минулу добу до лікарень Чернівецької області через Covid-19 госпіталізували 53 осіб. Всього станом на 16 червня на стаціонарному лікуванні перебувають 513 осіб. Із них у 207 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою.

Стан 59 буковинців оцінюється як важкий, з них 43 перебувають у реанімаціях, троє - на апаратах штучної вентиляції легень.

Днем раніше на Буковині зафіксували 55 нових випадків коронавірусу. З 8 червня добовий показник нових заражень не перевищував позначку в 50 інфікованих.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.