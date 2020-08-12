На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув



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На Черкащині автівка з'їхала в ставок Фото: Нацполіція

Авто, на глибині близько 4-х метрів, витягали зі ставка поліція та рятувальники

В селі Громи Уманського району водій автомобіля ВАЗ-2109 не обрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з бордюром, з'їхав у ставок і загинув.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

ДТП сталася орієнтовно 14:30 години.

Авто, на глибині близько 4-х метрів, витягали зі ставка поліція та рятувальники.

Коли ж дістали - чоловік уже був мертвий.

Нині слідчі встановлюють всі обставини автопригоди та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.