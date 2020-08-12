На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув
На Черкащині автівка з'їхала в ставок
Фото: Нацполіція
Авто, на глибині близько 4-х метрів, витягали зі ставка поліція та рятувальники
В селі Громи Уманського району водій автомобіля ВАЗ-2109 не обрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з бордюром, з'їхав у ставок і загинув.
Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.
ДТП сталася орієнтовно 14:30 години.
Авто, на глибині близько 4-х метрів, витягали зі ставка поліція та рятувальники.
Коли ж дістали - чоловік уже був мертвий.
Нині слідчі встановлюють всі обставини автопригоди та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.