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    На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув

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    На Черкащині автівка з'їхала в ставок - На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув
    На Черкащині автівка з'їхала в ставок
    Фото: Нацполіція

    Авто, на глибині близько 4-х метрів, витягали зі ставка поліція та рятувальники

    В селі Громи Уманського району водій автомобіля ВАЗ-2109 не обрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з бордюром, з'їхав у ставок і загинув.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

    ДТП сталася орієнтовно 14:30 години.

    Авто, на глибині близько 4-х метрів, витягали зі ставка поліція та рятувальники.

    Коли ж дістали - чоловік уже був мертвий.

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    На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув
    На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув
    На Черкащині автівка з'їхала в ставок: водій загинув
    Фото: Нацполіція

    Нині слідчі встановлюють всі обставини автопригоди та відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, минулого тижня у Києві в автомобільних аваріях загинули чотири людини.

    ДТП водій рятувальники Черкащина поліція
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