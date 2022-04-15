На честь президента України названо горілку

Весь прибуток піде на допомогу українцям

У Швейцарії по-особливому вирішили підтримати Україну. Там запустили випуск горілки, названої в честі президента Володимира Зеленського. Бренд «Vodka Zelensky» створила група людей, які виступають за мир, повідомляє однойменний сайт.

Кампанію запустили українська модельєрка Анастасія Росініна та швейцарський підприємець Тобіас Райхмут, «заповнивши пробіл, залишений російською горілкою».

На етикетках пляшок зображено українські національні кольори – жовтий та синій – та силует президента України Володимира Зеленського.

Бренд, який також запустив свою горілку в Швейцарії та Німеччині, заявив, що цього року планує продати мільйон пляшок.

Головна мета творців цього проєкту допомогти Україні та українцям. Тож 100% доходу від продажу горілки вони спрямують на підтримку українців, які цього потребують та на відбудування країни.

Вони також запустили кампанію #DrinkForPeace, яка спрямована на просвітництво та збирання коштів, щоб допомогти відбудові України, а також – зміцнити мир. На платформі #DrinkForPeace люди, які живуть у зоні бойових дій, мають можливість показати, де саме допомога потрібна найбільше.

Крім того, там можна вказати, які саме благодійні організації варто підтримати. Наразі триває робота зі створення цієї платформи. Також творці цього проєкту закликали й інші компанії з виробництва алкоголю підтримати цю ініціативу.

Напій з 40% міцністю є спиртним напоєм «преміум якості на основі пшениці», виготовлений та дистильований у Німеччині та Швейцарії.

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