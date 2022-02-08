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    На Донбасі бойовики поранили українського військового

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    Бойовики на Донбасі відкривали вогонь по українських позиціях, один військовий був поранений - На Донбасі бойовики поранили українського військового
    Бойовики на Донбасі відкривали вогонь по українських позиціях, один військовий був поранений
    фото з відкритих джерел

    Бойовики на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував п’ять порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий був поранений. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Поблизу Південної, Водяної, Невельської та двічі біля Пісків бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Постраждалий перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

    Нагадаємо, 5 лютого внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

    Напередодні бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі бойовики поранили українського військового