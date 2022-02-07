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    На Донбасі жінка через соцмережі зливала бойовикам дані про українських воїнів

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    Підозрювана, мала освіту картографа - На Донбасі жінка через соцмережі зливала бойовикам дані про українських воїнів
    Підозрювана, мала освіту картографа
    фото: gp.gov.ua

    Упродовж січня 2022 року жінка неодноразово передавала учаснику терористичної організації дані щодо дислокації військових підрозділів

    На Донеччині заарештували жінку, яка передавала інформацію про дислокацію українських військ бойовикам. Про це повідомляє сайт Офісу генерального прокурора.

    За даними слідства, упродовж січня 2022 року жінка неодноразово за допомогою одного з месенджерів передавала учаснику незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних Сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

    Підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику НЗФ детальну інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками.

    В результаті проведених оперативно-розшукових заходів її затримали на КПВВ Новотроїцьке в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

    Нагадаємо, до восьми з половиною років засуджено «експрокурорку» тимчасово окупованого Алчевська, яка зрадила присязі та перейшла на бік окупантів.

    Також представник окупаційної влади Донеччини, так званий колишній заступник міністра інформації «ДНР» Володимир Пряхін втік на окуповану Донеччину і не з'явився у суд у Києві.

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    Теги: бойовики на Донбасі суд армія тероризм арешт жінка
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    На Донбасі жінка через соцмережі зливала бойовикам дані про українських воїнів