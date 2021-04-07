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    На Донбасі неспокійно. Окупанти чотири рази обстріляли українських бійців

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    Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню - На Донбасі неспокійно. Окупанти чотири рази обстріляли українських бійців
    Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України

    Від початку доби 7 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Всі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Зокрема, неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82 калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Україна повідомила представників ОБСЄ.

    У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети.

    Зазначається, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, від початку квітня на Донбасі загинуло вже п’ятеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

    3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

    5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

    5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

    Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 по 5 квітня 1424 випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 126 таких порушень на Луганщині

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна агресія Україна Операція Об’єднаних сил
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