ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів» – Банкова

До Нового року буде ще одна партія допомоги

Арестович повідомив, яку зброю передали США Україні у межах військової допомоги

США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них. «Джавеліни» прибули 9 грудня. Про це інформує «Радіо Свобода».

Це чергова партія допомоги, а до Нового року буде ще одна – зі зброєю. Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

За словами Арестовича, комплекти будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме – вирішить командування Збройних сил. Політик розповів, що частина з них вже перебуває на позиціях.

«180 ракет – означають 160 танків російських, які будуть знищені. Це пів танкової дивізії», – наголосив Арестович.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США цього тижня відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

У листопаді Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки поообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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