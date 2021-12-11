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    Події в Україні

    На Донбасі отримав поранення ще один наш боєць

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    Пораненого доставили в лікарню - На Донбасі отримав поранення ще один наш боєць
    Пораненого доставили в лікарню
    фото з відкритих джерел

    Бойовики поранили українського військового

    Бойовики Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів був поранений ще один український захисник. Про це пише пресслужба оперативно-тактичного угрупування «Схід».

    «У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення», – пише пресслужба.

    Військовому одразу було надано першу медичну допомогу й транспортовано до лікувального закладу.

    Наразі стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

    Нагадаємо, з початку доби, в районі проведення Операції об’єднаних сил, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений.

    Як відомо, Зеленський дав Героя України загиблому під Іловайськом полковнику ЗСУ.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна
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    На Донбасі отримав поранення ще один наш боєць