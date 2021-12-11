На Донбасі отримав поранення ще один наш боєць

Бойовики поранили українського військового

Бойовики Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів був поранений ще один український захисник. Про це пише пресслужба оперативно-тактичного угрупування «Схід».

«У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення», – пише пресслужба.

Військовому одразу було надано першу медичну допомогу й транспортовано до лікувального закладу.

Наразі стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, з початку доби, в районі проведення Операції об’єднаних сил, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений.

Як відомо, Зеленський дав Героя України загиблому під Іловайськом полковнику ЗСУ.

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