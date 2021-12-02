Доба на Донбасі: внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям

Неподалік Новотроїцького українські позиції потрапили під вогонь зі стрілецької зброї

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував чотири порушення перемир’я з боку терористів. Один український військовий загинув. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також окупанти здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого отримав поранення цивільний.

У районі Шумів зафіксували обстріли зі 120 мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Новотроїцького українські позиції потрапили під вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

До слова, із 29-річним старшим солдатом Алі Наібом Алхасли, котрий загинув у п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил, прощатимуться у вівторок, 30 листопада.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні–лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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