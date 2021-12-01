Бойовики замінували околиці Мар'їнки: поранено цивільного

Окрім мінування, бойовики стріляли в напрямку Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів

На Донбасі 1 грудня внаслідок дистанційного мінування бойовиками околиць Мар'їнки поранення зазнала цивільна особа. Про це повідомив пресштаб операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики здійснили дистанційне мінування міною ПОМ-2, а загалом станом на 17:00 зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Окрім мінування, бойовики стріляли в напрямку Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Утрат серед українських військовослужбовців немає. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

Нагадаємо, Росія не хоче посередництва Туреччини у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Також голова МЗС Росії Сергій Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Раніше президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною та Росією.

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