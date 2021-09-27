Бойовики обстріляли з гранатометів захисників Попасної та Новолуганського

Окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників

Сьогодні протягом дня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані в напрямку населених пунктів Попасна і Новолуганське. Російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

«Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і вирішувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби, 26 вересня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України. Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший – вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Також стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу. Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 млн осіб. 38% з них – пенсіонери. Середня зарплата – 15 тис. рублів, що на 20 тис. менше, ніж у сусідній Ростовській області.

Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом», розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.