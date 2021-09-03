На Донеччині побудують новий аеропорт

Новий аеропорт може розміщений на відстані 42 км від лінії зіткнення

Летовище може з’яитися поблизу від Краматорська

Будівництво нового аеропорту для Донецької області планується розпочати під Краматорськом. Про це під час брифінгу повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Він додав, що наразі для будівництва нового аеровокзалу розглядається кілька локацій, зокрема, аеродром подвійного призначення «Сармат» під Краматорськом.

2 вересня Державіаслужба надала голові Донецької ОДА вимоги до ділянки для майбутнього аеропорту стосовно площі та довжини злітно-посадкової смуги.

«Щодо аеропортів: у центрі і на півночі області, Краматорськ – залишається. Готовий зробити крок в сторону від наявного аеропорту подвійного призначення Сармат. Зараз відпрацьовуємо локації. Державіаслужба дала вимоги щодо ділянки. Пропозиції їм надаємо. Локації – я поставив завдання – щоб було дві-три, крім Сармата, аеродрому, де мають можливість сідати військові літаки», – уточнив посадовець.

«Крім ейфорії створення аеропорту, є ще відповідальність. Він насправді наближений – це 42 км – до лінії зіткнення. Але тут також треба враховувати ВВП, яка виходить і йде перпендикулярно. Тобто існують певні ризики, які некоректно обходити, замовчувати», – додав Кириленко.

Зазначимо, що на сьогодні у Краматорську вже аеропорт, але він не функціонує. У 2019 його внесли до списку перспективних об'єктів для будівництва в 2019-2021 років.

Нагадаємо, в аеропорту «Жуляни» запрацював пункт вакцинації.

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