На Донеччині за п’ять років ідентифікували понад 40 загиблих військових
Прощання з загиблими героями
Військові, імена яких встановлено, будуть поховані у різних містах і селах по всій Україні
У Донецькій області у період з 2014 до 2019 року ідентифікували понад 40 загиблих військовослужбовців.
Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.
«Встановлено, що, згідно з даними, наявними у кримінальних провадженнях, що розслідуються (розслідувались) територіальними підрозділами поліції ГУНП в Донецькій області, у період з 2014 до 2019 року ідентифіковано 41 труп військовослужбовців (з них 9 – за результатами молекулярно-генетичних експертиз та 34 впізнано до проведення ДНК-експертиз)», – йдеться у відповіді.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі «шоковою терапією» для України.
10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню, є загиблі.