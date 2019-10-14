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    Події в Україні

    На Донеччині за п’ять років ідентифікували понад 40 загиблих військових

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    <p>Прощання з загиблими героями</p> - На Донеччині за п’ять років ідентифікували понад 40 загиблих військових

    Прощання з загиблими героями

    Фото Укрінформ

    Військові, імена яких встановлено, будуть поховані у різних містах і селах по всій Україні

    У Донецькій області у період з 2014 до 2019 року ідентифікували понад 40 загиблих військовослужбовців.

    Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.

    «Встановлено, що, згідно з даними, наявними у кримінальних провадженнях, що розслідуються (розслідувались) територіальними підрозділами поліції ГУНП в Донецькій області, у період з 2014 до 2019 року ідентифіковано 41 труп військовослужбовців (з них 9 – за результатами молекулярно-генетичних експертиз та 34 впізнано до проведення ДНК-експертиз)», – йдеться у відповіді.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі «шоковою терапією» для України.

    10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню, є загиблі.

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