На Донеччині за п’ять років ідентифікували понад 40 загиблих військових



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Прощання з загиблими героями Фото Укрінформ

Військові, імена яких встановлено, будуть поховані у різних містах і селах по всій Україні

У Донецькій області у період з 2014 до 2019 року ідентифікували понад 40 загиблих військовослужбовців.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.

«Встановлено, що, згідно з даними, наявними у кримінальних провадженнях, що розслідуються (розслідувались) територіальними підрозділами поліції ГУНП в Донецькій області, у період з 2014 до 2019 року ідентифіковано 41 труп військовослужбовців (з них 9 – за результатами молекулярно-генетичних експертиз та 34 впізнано до проведення ДНК-експертиз)», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав анексію Криму та війну на Донбасі «шоковою терапією» для України.

10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню, є загиблі.