Голова Донеччини пожалівся на відсутність тест-систем на коронавірус



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У Донецькій області немає тест-систем для діагностування коронавірусу Фото: Главком

У мешканців Донеччини відбирають зразки на коронавірус і одразу везуть до Києва у лабораторію

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко розповів в інтерв’ю «Главкому», скільки на сьогодні зафіксовано випадків коронавірусної інфекції в області та яка ситуація в регіоні з тест-системами.

«Станом на 10:00 є один підтверджений випадок. Мова про маріупольця, який нещодавно повернувся з Єгипту. Також встановлено, з ким він контактував, нині він перебуває під наглядом. Є випадок захворювання жінки з дитиною, але чи це коронавірус, поки не підтверджено. Близько 10 людей чекають результати аналізів, але цифри постійно змінюються», - сказав Кириленко.

Він також поскаржився, що у Донецькій області немає тест-систем для діагностування коронавірусу.

«У людей відбирають зразки і одразу везуть до Києва у лабораторію. Ми очікуємо на тест-системи, які мають надійти зі столиці. Також очікуємо на експрес-тести, які постачаються в боксах, у кожному буде по 25 тестів», - додав очільник Донецької ОДА.

Як відомо, у четвер в Україні кількість померлих від коронавірусу Covid-19 збільшилася до трьох осіб.

Зазначимо, станом на вечір 19 березня, в Україні зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Останній випадок коронавірусу було зафіксовано в Івано-Франківській області.

Як повідомлялось, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися дві людини, які нещодавно були за кордоном. Наразі медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі.