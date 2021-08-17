На Харківщині хлопець поліз у водойму, щоб дістати вейп для дівчини (відео)

Юнак спустився по стіні на мотузці

Пристрій впав та застряг посеред гілок дерева

У парку на Харківщині хлопець поліз у болото, щоб врятувати айкос коханої. Про це пише Час-Дій.

Тютюновий пристрій дівчини впав та застряг посеред гілок дерева, що росло над водоймою. Інцидент трапився 15 серпня у Шарівському палацо-парковому комплексі.

Для того щоб врятувати IQOS дівчини хлопець провів цілу «рятувальну операцію». Юнак спустився по стіні на мотузці над набережною та дістав девайс коханої. Очевидці зазняли відео цього курйозного моменту та виклали запис у соцмережі.

«Спецоперація з порятунку IQOS для дівчини вчора в Шарівському замку», – підписали публікацію користувачі.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть змінити точки продажу алкоголю, сигарет, електронних сигарет, IQOS і Glо. Продавати ці товари планують тільки в спеціалізованих магазинах.

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