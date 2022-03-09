На Сумщині загарбники обстріляли будинок та базу відпочинку

Третя бомба окупантів потрапила у базу відпочинку «Сонячна Поляна»

У ніч на 8 березня 2022 року російська бомба влучила у житловий будинок у селі Битиця. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Було знищено будинок, офіс агрофірми та автівку. На жаль, загинула одна людина, ще одна – була травмована.

Третя бомба окупантів потрапила у базу відпочинку «Сонячна Поляна». Загиблих немає, проте 4 людини зазнали поранень.

«Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних мешканців!»,– додав Живицький.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.