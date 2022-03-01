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    Події в Україні

    Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ – розвідка

    Білоруські війська вже помітили на Чернігівщині - Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ – розвідка
    Білоруські війська вже помітили на Чернігівщині
    фото з відкритих джерел

    Розвідка інформує, що колона білоруської техніки ще не перетнула кордон

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

    «За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.», - йдеться в повідомленні.

    Розвідка інформує, що колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від державного кордону України).

    «Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ», - повідомляє ГУР.

    Раніше повідомлялося, що зранку 1 березня білоруські війська зайшли на територію України, їх помітили в Чернігівській області.

    Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

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    Теги: Білорусь розвідка Росія війна Путін Україна #stoprussia
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    Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ – розвідка