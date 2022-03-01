На Київщині російські окупанти накопичують військову техніку

Найнебезпечнішим напрямком залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель

Ситуація на Київщині залишається напруженою. Російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, найнебезпечнішим напрямком залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також територія біля Димера у районі Вишгороду.

«Загарбники продовжують накопичувати безліч військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже всієї області. У всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами. Робимо все необхідне для контролю складної ситуації в області», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.