На Херсонщині телебачення і радіо російської окупаційної влади мовить у вільному доступі

Ситуація ускладнюється тим, що якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна

Проблеми з перекриттям українського FM-радіосигналу російськими станціями існують в усіх 19 населених пунктах півдня Херсонщини, де побували правозахисники. Про це інформує Кримська правозахисна група.

Моніторинг ситуації з FM-мовленням провели у липні. В містах та селах Херсонщини окупаційні органи РФ повністю або частково захопили як мінімум 34 радіочастоти. На цих частотах мовлять 37 різноманітних російських радіостанцій.

Найбільше покриття в цьому регіоні мають російські станції «Маяк» та «Море». Ці станції використовують водночас декілька українських частот. До того ж російський сигнал перекриває українські станції, що мають ліцензії на мовлення на цих частотах в цьому регіоні.

«Ситуація ускладнюється тим, що в цьому регіоні також доступний якісний сигнал російського ТБ. Водночас якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна. З цієї причини українці, які живуть у цьому регіоні, фактично позбавлені нормального доступу до українського інформполя. А у той самий час російське телерадіомовлення пропонує їм якісний сигнал кількох теле- й радіостанцій, що мовлять з окупованого Криму. Радіо російської окупаційної влади мовить тут як мінімум на 34-х радіочастотах», — зазначають правозахисники.

На думку правозахисників Кримської правозахисної групи, український уряд має розробити й терміново розпочати ефективну протидію значному культурно-інформаційному впливу РФ у Херсонській області.

Тим часом, нардеп фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький різко розкритикував Нацраду за бездіяльність під час порушень телеканалами закону про мову. Фракція може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради.

Також у Молдові для боротьби з російською пропагандою адаптують «Закон Макрона».