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    На Херсонщині телебачення і радіо російської окупаційної влади мовить у вільному доступі

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    Найбільше покриття мають російські станції &laquo;Маяк&raquo; і &laquo;Море&raquo; - На Херсонщині телебачення і радіо російської окупаційної влади мовить у вільному доступі

    Найбільше покриття мають російські станції «Маяк» і «Море»

    Фото Скріншот відео crimeahrg.org

    Ситуація ускладнюється тим, що якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна

    Проблеми з перекриттям українського FM-радіосигналу російськими станціями існують в усіх 19 населених пунктах півдня Херсонщини, де побували правозахисники. Про це інформує Кримська правозахисна група.

    Моніторинг ситуації з FM-мовленням провели у липні. В містах та селах Херсонщини окупаційні органи РФ повністю або частково захопили як мінімум 34 радіочастоти. На цих частотах мовлять 37 різноманітних російських радіостанцій.

    Найбільше покриття в цьому регіоні мають російські станції  «Маяк»  та  «Море». Ці станції використовують водночас декілька українських частот. До того ж російський сигнал перекриває українські станції, що мають ліцензії на мовлення на цих частотах в цьому регіоні.

    «Ситуація ускладнюється тим, що в цьому регіоні також доступний якісний сигнал російського ТБ. Водночас якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна. З цієї причини українці, які живуть у цьому регіоні, фактично позбавлені нормального доступу до українського інформполя. А у той самий час російське телерадіомовлення пропонує їм якісний сигнал кількох теле- й радіостанцій, що мовлять з окупованого Криму. Радіо російської окупаційної влади мовить тут як мінімум на 34-х радіочастотах», — зазначають правозахисники.

    На думку правозахисників Кримської правозахисної групи, український уряд має розробити й терміново розпочати ефективну протидію значному культурно-інформаційному впливу РФ у Херсонській області.

    Тим часом, нардеп фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький різко розкритикував Нацраду за бездіяльність під час порушень телеканалами закону про мову. Фракція може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради.

    Також у Молдові для боротьби з російською пропагандою адаптують «Закон Макрона».

    Теги: Микола Княжицький телебачення правозахисники радіо мова закон українці українська мова
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    На Херсонщині телебачення і радіо російської окупаційної влади мовить у вільному доступі