На Херсонщині залишаються підтопленими 36 присадибних ділянок



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Протягом доби рятувальники відкачали 7 тис. 200 куб. м води, а всього з початку робіт - 23 тис. 400 куб. м

Станом на ранок середи в Херсонській області залишаються підтопленими 36 присадибних ділянок, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 12 червня залишаються підтопленими 36 присадибних ділянок», - зазначено в повідомленні на сайті відомства у вівторок уранці.

Для відкачування води залучено 39 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 працівники особового складу та дев'ять одиниць техніки. Протягом доби відкачано 7 тис. 200 куб. м води (загалом із початку робіт 23 тис. 400 кубометрів).

Нагадаємо, що іще 7 червня, після сильних злив, в Україні затопило кілька областей. Зазначається, в Івано-Франківська область було підтоплено 39 житлових будинків 170 дворогосподарств у 15 населених. У Херсонській області було підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, а у Кіровоградській області - 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок. У Кіровоградський та Вінницькій області через різку зміну погоди підтоплені більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення.

Зазначимо, протягом 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів у трьох областях України було підтоплено 224 домогосподарства (з них 41 житловий будинок).

Крім того, окупований Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя.

Напередодні на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.