В Білу Церкву подали воду після витоку хімікатів в Рось



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З 20:00 11 червня водопостачання в Білій Церкві було відновлено

В Білій Церкві рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки було відновлено водопостачання після витоку хімікатів в річку Рось.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

З 20:00 11 червня водопостачання в Білій Церкві було відновлено.

Повідомляється, що державним підприємством «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» був проведений аналіз проб води з річки Рось в місцях питного водозабору Білої Церкви.

Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808: 2007 «Джерела централізованого питного водопостачання», і екологічних нормативів якості не було виявлено.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

За інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

У поліції не виключають, що автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити.