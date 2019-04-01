На Херсонщині зникало світло на 18 виборчих дільницях



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За словами члена ЦВК Євген Радченко, всі відключенння не були довготривалими. Аварії були швидко усунуті

У Херсонській області в день виборів в Україні 18 дільниць залишились без електропостачання. Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Євген Радченко під час підсумкової прес-конференції, передає РБК-Україна.

За його словами члена ЦВК, всі відключенння не були довготривалими. Аварії були швидко усунуті.

«В день виборів на Херсонщині 18 дільниць залишились без електропостачання. Це тривало не довго. Але мусимо сказати, що причини відсутності електропостачання було швидко усунуто», - заявив Радченко.

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