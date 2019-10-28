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    На Хмельниччині в ДТП загинула ціла родина

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    <p>На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися легковий автомобіль &laquo;Фольксваген Каді&raquo; та вантажівка DAF</p> - На Хмельниччині в ДТП загинула ціла родина

    На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися легковий автомобіль «Фольксваген Каді» та вантажівка DAF

    Фото: Поліція Хмельницької області

    Десятирічний хлопчик отримав травми і був доставлений до лікарні

    На Хмельниччині в результаті ДТП загинула родина з трьох осіб і ще одна дитина травмувалася.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    ДТП сталася вранці 27 жовтня поблизу с. Солобківці Ярмолинецького району.

    На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися легковий автомобіль «Фольксваген Каді» та вантажівка DAF. В результаті зіткнення загинув 42-річний водій «Фольксвагена», його 39-річна дружина та 14-річна донька, які були пасажирами авто.

    Десятирічний син отримав травми і був доставлений до лікарні.

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    На Хмельниччині в ДТП загинула ціла родина
    На Хмельниччині в ДТП загинула ціла родина
    На Хмельниччині в ДТП загинула ціла родина
    Фото: Поліція Хмельницької області

    Відомо, що родина мешкала у Хмельницькому.

    52-річний водій вантажівки за медичною допомогою не звертався.

    За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

    Нагадаємо, в Луганській області чоловік наїхав на жінку з двома дітьми: у результаті ДТП загинув 3-річний хлопчик.

    Хмельниччина ДТП вантажівки водій автомобіль
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