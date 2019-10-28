На Хмельниччині в ДТП загинула ціла родина
На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися легковий автомобіль «Фольксваген Каді» та вантажівка DAF
Десятирічний хлопчик отримав травми і був доставлений до лікарні
На Хмельниччині в результаті ДТП загинула родина з трьох осіб і ще одна дитина травмувалася.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.
ДТП сталася вранці 27 жовтня поблизу с. Солобківці Ярмолинецького району.
На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися легковий автомобіль «Фольксваген Каді» та вантажівка DAF. В результаті зіткнення загинув 42-річний водій «Фольксвагена», його 39-річна дружина та 14-річна донька, які були пасажирами авто.
Десятирічний син отримав травми і був доставлений до лікарні.
Відомо, що родина мешкала у Хмельницькому.
52-річний водій вантажівки за медичною допомогою не звертався.
За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, в Луганській області чоловік наїхав на жінку з двома дітьми: у результаті ДТП загинув 3-річний хлопчик.