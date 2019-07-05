На кандидата у нардепи Лучкова склали адмінпротокол, - «Опора»



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Кандидат в нардепи Лучков з виборцями на Кіровоградщині Фото: cbn.com.ua

У середині червня на Кіровоградщині спостерігачі «Опори» виявили білборди з фотографією та іменем кандидата Лучкова, які не мали вихідних даних, як того вимагає законодавство

На кандидата у народні депутати Євгенія Лучкова склали адміністративний протокол за порушення правил передвиборчої агітації. Про це розповіла координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Кіровоградській області Зоя Лебідь, передає УНН.

Вона нагадала, що в середині червня на Кіровоградщині спостерігачі «Опори» виявили білборди з фотографією та іменем кандидата у нардепи Лучкова, які не мали вихідних даних, як того вимагає законодавство. Тож, представники громадянської мережі звернулися до поліції із заявою про порушення Лучковим правил агітації.

«Поліція склала на Лучкова адмінпротокол, та передала справу до суду», - поінформувала Лебідь, додавши, що за порушення правил агітації Лучкову загрожує адмінвідповідальність – штраф у розмірі від 3 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 статті 212-13 КУпАП).

Лучков є кандидатом у народні депутати по 100-му округу (місто Бобринець, Кіровоградська область).

За даними ЦВК, він має вищу освіту, працює заступником директора у ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс».

А за даними YouControl, Лучков є кінцевим бенефіціарним власником вказаної «Агрокомтрейд-Альянс».

За останні три роки Товариство фігурувало у 58 кримінальних судових справах.

Всього у компанії – 60 судових справ за останні три роки.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.