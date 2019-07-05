У Зеленського заявили, що вибори в Раду намагаються зірвати



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Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков припускає, що це є наслідком чиїхось політичних технологій

Вимога до Центрвиборчкому внести до складу учасників виборчого процесу партію «Рух нових сил» і передрукувати бюлетені може зірвати проведення парламентських виборів у визначену дату.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Ситуація небезпечна, бо частина бюлетенів надрукована«, - наголосив він і додав, що йдеться про понад 5 млн примірників.

На це, акцентував увагу політик, витрачені гроші з бюджету.

«Це може призвести до зриву виборів, тому що ці бюлетені потрібно передрукувати, на це потрібно мати ресурс додатковий, який у бюджеті не передбачений», - пояснив Разумков.

Другою проблемою, за його словами, є час, який потрібен на зміну бюлетенів.

«На жаль, ця кампанія дуже динамічна, і це може призвести до зриву виборів», - заявив лідер «Слуги народу».

«Я думаю, що це одна з технологій, яка може бути використана», - додав Разумков і висловив сподівання, що суд зможе розібратися в ситуації та схвалити законне рішення.

«Сьогодні під загрозою вибори в Україні», - резюмував він.

Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

Центральна виборча комісія буде подавати апеляцію на рішення адмінсуду щодо повторного жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом знаходиться проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні.

Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.

Джерело: ТСН