СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію. За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.

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За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.

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Сума «данини» становила $100 за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном. Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала першого заступника голови міста Вознесенськ Миколаївської області. Чиновник підозрюється у привласненні бюджетних коштів, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївщини.