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СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини
За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.
фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію. За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.

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За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.

Сума «данини» становила $100 за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном. Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику.  Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала першого заступника голови міста Вознесенськ Миколаївської області. Чиновник підозрюється у привласненні бюджетних коштів, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївщини. 

Теги: Харківщина СБУ

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