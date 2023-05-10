Має ДНК трьох батьків: у Великій Британії народилась унікальна дитина

Народження дитини стало можливим завдяки процедурі мітохондріального донорства, що покликане запобігти успадкуванню дітьми невиліковних захворювань

У Великій Британії вперше народилася дитина, яка поєднала ДНК трьох людей. Це стало можливим завдяки процедурі так званого мітохондріального донорства (MDT), спрямованої на запобігання успадкування дітьми невиліковних захворювань. Втім, ні статі дитини,ніяких інших деталей про неї не повідомляють. Втім, переконують що це справжній прорив у репродуктивній медицині у Європі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лікарі констатують, що перша дитина з ДНК трьох людей народилася після нової процедури завдяки екстракорпоральному заплідненню (ЕКЗ). Про це повідомляє видання The Guardian. Йдетьсятакож про кмітохондріальну замісну терапію, спрямовану на запобігання успадкування дітьми генетичних захворювань.

У рамках мітохондріальної терапії лікарі додають до генетичного матеріалу матері та батька тканини з яйцеклітин здорових жінок-донорів, щоб створити вільні від шкідливих мутацій ембріони. У результаті дитина успадковує близько 99,8% ДНК батьків та менше 0,2% генів донора. Цей процес став називатись «немовлята з трьома батьками», хоча понад 99,8% ДНК немовлят походить від матері та батька.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мітохондріальну замісну терапію було проведено лікарями з Центру Фертильності у Ньюкаслі. Мета роботи – допомогти жінкам з мітохондріями, що мутували, мати дітей без ризику передачі генетичних захворювань. Оскільки дитина успадковує мітохондрії від матері, їх пошкодження можуть призвести до серйозних порушень роботи мозку, серця та печінки та стати причиною ранньої смерті. Велика Британія – не перша країна у світі, де діти з'являються за допомогою MDT. У 2016 році американський лікар повідомив про народження першої у світі дитини за допомогою даної процедури після лікування йорданської жінки, носії мітохондріальних мутацій, що викликають смертельне захворювання під назвою синдром Лея.

Нагадаємо, в Україні з'явиться база ДНК. Верховна Рада України проголосувала за створення бази ДНК в Україні. Відповідний закон 2035-IX опубліковано на сайті ВР.

За ухвалення закону «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» (реєстраційний номер 4265) проголосували 256 народних депутатів України.

Законом передбачено створення Електронного реєстру геномної інформації людини, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ. Відомості з реєстру є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають оприлюдненню.

Будь ласка, читайте текст після реклами