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У центрі Москви впав невідомий дрон: деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Москви впав невідомий дрон: деталі
Росіян налякала дитяча забавка
фото з відкритих джерел

Безпілотник виявили на території Академії водного транспорту

Невідомий дрон виявили у центрі Москви 20 травня. Росіяни стверджують, що безпілотник був із камерою. Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

Як стверджують російські ЗМІ, дрон виявили на території Академії водного транспорту.

Невідомий дрон виявили на території Академії водного транспорту
Невідомий дрон виявили на території Академії водного транспорту
фото: Baza

«Дрон із камерою виявив охоронець під час ранкового обходу території вишу на Новоданилівській набережній», – ідеться у повідомленні.

Місце інциденту оглянули поліція та вибухотехніки.

За попередніми даними, запуск квадрокоптера виявився дитячою забавою.

Раніше у Калузькій області Росії вибухнув безпілотник, його уламки були знайдені біля траси. 

Нагадаємо, у Курській області знайшли безпілотник із написом «Слава Україні». БПЛА виявили за 61 кілометр від кордону з Україною, в районі села Полозівка. 

Теги: росіяни безпілотник поліція

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