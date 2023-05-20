У центрі Москви впав невідомий дрон: деталі

Безпілотник виявили на території Академії водного транспорту

Невідомий дрон виявили у центрі Москви 20 травня. Росіяни стверджують, що безпілотник був із камерою. Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

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Як стверджують російські ЗМІ, дрон виявили на території Академії водного транспорту.

Невідомий дрон виявили на території Академії водного транспорту фото: Baza

«Дрон із камерою виявив охоронець під час ранкового обходу території вишу на Новоданилівській набережній», – ідеться у повідомленні.

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Місце інциденту оглянули поліція та вибухотехніки.

За попередніми даними, запуск квадрокоптера виявився дитячою забавою.

Раніше у Калузькій області Росії вибухнув безпілотник, його уламки були знайдені біля траси.

Нагадаємо, у Курській області знайшли безпілотник із написом «Слава Україні». БПЛА виявили за 61 кілометр від кордону з Україною, в районі села Полозівка.