Після масових стрілянин у школах та на вулицях Сербії збільшиться кількість поліції

Напередодні у Сербії підліток відкрив стрілянину у школі: загинули вісім учнів та охоронець

Президент Вучич упевнений, що присутність правоохоронців «знизить насильство на 80% менш ніж за рік»

Уряд Сербії вирішив посилити присутність поліції в школах по всій країні після двох масових стрілянин минулого тижня, внаслідок яких загинуло 17 людей і ще понад 20 було поранено. Обидва випадки сталися в межах 48 годин. Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свободи».

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«На сьогодні присутність поліції посилилася в усіх початкових і середніх школах Сербії», – сказала майор сербської поліції Даніела Остоїч і додала, що правоохоронці будуть постійно присутні під час уроків.

За словами представниці поліції, за останні кілька днів у Сербії було зареєстровано понад 120 погроз від студентів і публікацій неналежного змісту в соціальних мережах.

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«З цієї причини міністерство ще раз звертається до всіх громадян з проханням зберегти розсудливість і стабільність, особливо коли йдеться про наших дітей, які стежать за інформацією з різних джерел і ЗМІ. Їхні профілі в соціальних мережах повинні бути під контролем батьків», – додала Остоїч.

У зверненні до нації 5 травня президент Сербії Александар Вучич оголосив, що поліція посилить патрулювання на вулицях і в школах найближчими тижнями, щоб допомогти громадянам відновити відчуття безпеки.

За його словами, Сербія найме на роботу 1200 нових поліцейських, і тисяча з них відповідатимуть за школи протягом наступних шести місяців. Президент упевнений, що поліцейські навколо шкіл «знизять насильство на 80% менш ніж за рік».

Вучич також оголосив про посилений контроль над зброєю та боєприпасами. За його словами, всі громадяни зі зброєю, яких приблизно 400 тис., пройдуть перевірку.

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У Белграді 3 травня 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі, унаслідок цього загинули щонайменше дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей. За словами посадовців, хлопець, який використав батькову зброю, планував напад місяцями.

Згодом у Сербії сталося ще одне масове вбивство. Поблизу міста Младеновац озброєний чоловік з автомобіля відкрив вогонь по пішоходах, внаслідок чого загинуло щонайменше 8 людей. 21-річний підозрюваний застосовував автоматичну зброю.