Президент назвав умову для переговорів із Росією

Росія повинна зупинити бомбардування українських міст

Україна згодна на подальші переговори з Росією щодо припинення війни за умови, що російські війська припинять бомбардувати українців. На його думку, лише після цього можна сідати за стіл переговорів. Про це йдеться в інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Reuters.

За його словами, РФ має припинити бомбардувати українські міста, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори про припинення вогню, оскільки перший раунд переговорів на цьому тижні не дав жодних результатів.

«Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів», – зазначив Зеленський.

Відомо, що наступна зустріч відбудеться на кордоні з Польщею, ймовірно вже 2 березня.

Нагадаємо, що поки президент давав інтерв'ю, російська ракета влучила в телевежу у Києві біля Бабиного Яру.

Також Зеленський закликає Німеччину закрити небо над Україною. «Розповів про обстріл Росією житлових кварталів українських міст у той час, як тривали переговори про перемир'я. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною», – написав Володимир Зеленський.

28 лютого росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова. «Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!», – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Додамо, що сьогодні Європарламент прийняв рішення щодо вступу України до ЄС. Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, 1 березня Європейського парламенту зібрався на засідання у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті, депутати йому аплодували стоячи.

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