На Київщині вантажівка злетіла з дороги

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Подробиці аварії уточнюються
скриншот з відео

Очевидці кинулися на допомогу та намагалися самостійно витягти водія з кабіни

Увечері 22 серпня на Київщині сталось ДТП. За повідомленням місцевих пабліків, вантажівка злетіла з дороги, передає «Главком».

На дорозі з Зазим’я у напрямку Києва, неподалік птахофабрики – між Броварами та контрольно-пропускним пунктом сталася ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, і транспортний засіб злетів з дороги.

Очевидці кинулися на допомогу та намагалися самостійно витягти водія з кабіни. За попередніми даними, на місце події прибули медики та поліція. Стан водія наразі невідомий.

Подробиці аварії уточнюються.

Нагадаємо, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок. 

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.

вантажівки аварія поліція Київщина ДТП

