На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Очевидці кинулися на допомогу та намагалися самостійно витягти водія з кабіни
Увечері 22 серпня на Київщині сталось ДТП. За повідомленням місцевих пабліків, вантажівка злетіла з дороги, передає «Главком».
На дорозі з Зазим’я у напрямку Києва, неподалік птахофабрики – між Броварами та контрольно-пропускним пунктом сталася ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, і транспортний засіб злетів з дороги.
Очевидці кинулися на допомогу та намагалися самостійно витягти водія з кабіни. За попередніми даними, на місце події прибули медики та поліція. Стан водія наразі невідомий.
Подробиці аварії уточнюються.
Нагадаємо, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок.
До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.
