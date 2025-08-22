На Київщині вантажівка злетіла з дороги

Очевидці кинулися на допомогу та намагалися самостійно витягти водія з кабіни

Увечері 22 серпня на Київщині сталось ДТП. За повідомленням місцевих пабліків, вантажівка злетіла з дороги, передає «Главком».

На дорозі з Зазим’я у напрямку Києва, неподалік птахофабрики – між Броварами та контрольно-пропускним пунктом сталася ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті, і транспортний засіб злетів з дороги.

Очевидці кинулися на допомогу та намагалися самостійно витягти водія з кабіни. За попередніми даними, на місце події прибули медики та поліція. Стан водія наразі невідомий.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Київ Оперативний (@kyivoperative)

Подробиці аварії уточнюються.

Нагадаємо, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок.

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.