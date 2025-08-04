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Біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами: загинуло щонайменше 54 особи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами: загинуло щонайменше 54 особи
Аварія сталася через негоду
фото з відкритих джерел

На борту судна, яке затонуло, було 150 людей

Поблизу узбережжя Ємену затонув човен, який перевозив мігрантів. У результаті трагедії щонайменше 54 людини загинули, а близько 100 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Barron`s.

Зазначається, що аварія сталася через негоду. За словами джерел AFP, на борту судна, яке затонуло, було 150 людей.

Управління безпеки провінції Аб'ян, де сталася подія, заявило, що сили безпеки наразі проводять масштабну операцію з пошуку тіл, здебільше ефіопських мігрантів, які потонули біля узбережжя Аб'яна, намагаючись незаконно потрапити на територію Ємену.

Попри війну, яка спустошує Ємен з 2014 року, нелегальна міграція через цю збіднілу країну продовжується, зокрема з Ефіопії, яка сама потерпає від етнічного конфлікту.

За даними Міжнародної організації ООН з міграції, десятки тисяч мігрантів застрягли в Ємені і страждають від зловживань та експлуатації під час своїх подорожей.

Нагадаємо, у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років.

До слова, сильні повені «звалилися» на священні міста Саудівської Аравії – Мекку та Медіну, призвівши до хаосу. Внаслідок проливних дощів вулиці міст перетворилися на річки, безліч автомобілів було змито потоками води.

Теги: аварія смерть смерть на воді

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