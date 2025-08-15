Правоохоронці затримали 177 українців за підпали на замовлення спецслужб РФ

З початку року правоохоронцями розкрито 95 підпалів автівок військових та 81 підпал комунікаційного обладнання

Найчастіше підпалюють автівки на замовлення росіян у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях

Росіяни не припиняють спроб атакувати нашу країну не лише на фронті, а й у тилу, цинічно використовуючи громадян України, не рахуючись ні з їхніми життями, ні з безпекою мирних мешканців. На цьому, як пише «Главком», наголосив заступник голови НПУ, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, з початку року поліцейські спільно зі службою безпеки розкрили 95 підпалів автівок військових та 81 підпал комунікаційного обладнання.

Було затримано 177 осіб, серед яких 112 чоловіків, 15 жінок та 50 неповнолітніх. Найбільше таких злочинів вчинено у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Андрій Нєбитов наголосив, що кожен такий злочин фіксується, розслідується, а винні притягуються до відповідальності.

«Всі, хто свідомо стає знаряддям у руках агресора, мають розуміти: співпраця з ворогом – це не просто злочин. Це – зрада, за яку доведеться відповісти», – підкреслив він та розповів про один з таких випадків.

42-річний любитель «легких грошей» отримав завдання від російських спецслужб влаштувати підпали в столиці. Першою ціллю стало відділення «Укрпошти» в Голосіївському районі Києва. Він просто серед ночі кинув туди пляшку з бензином і підпалив.

Куратор пообіцяв переказати гроші «за роботу» згодом, натомість дав іншу ціль – автомобіль, яким користувався військовослужбовець ЗСУ. Киянин підпалив це авто, але гроші за роботу росіяни не заплатили. Палія вирахували й затримали оперативники карного розшуку, повідомив Нєбитов, додавши, що суд визнав його винним у диверсії, перешкоджанні діяльності Збройних сил України та умисному знищенні майна та присудив 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. За даними слідства, жінка приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалити автомобіль військового на замовлення.

Також повідомлялося, що представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України.