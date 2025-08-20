Головна Країна Суспільство
Як розпізнати фейкового волонтера? Поліція попереджає про схеми шахраїв

Максим Бурич
Як розпізнати фейкового волонтера? Поліція попереджає про схеми шахраїв
Зловмисники найчастіше працюють у соціальних мережах та месенджерах
Як розпізнати фейкового волонтера: поради від поліції

З початком повномасштабного вторгнення волонтерство стало масовим рухом, але разом із ним активізувалися шахраї. Правоохоронні органи застерігають, що псевдоволонтери маскуються під благодійників, військових чи священнослужителів, щоб збирати кошти для ЗСУ, а потім привласнювати їх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіберполіцію.

Схеми шахраїв

Зловмисники найчастіше працюють у соціальних мережах та месенджерах. Вони викрадають фотографії та тексти реальних волонтерів, створюють фейкові акаунти й використовують маніпулятивні повідомлення для емоційного тиску. Усі кошти, зібрані за допомогою таких публікацій, шахраї отримують на власні банківські рахунки.

На жаль, такі випадки непоодинокі. У 2024 році поліція викрила чоловіка, який вигадав історію про поранену на фронті військову, використавши фото дівчини з ампутацією, яка постраждала до початку війни. Таким чином він ошукав людей на майже 300 тис. грн.

Ознаки фейкових волонтерів

Поліція надає кілька порад, як розпізнати нечесних збирачів коштів:

  • Немає чіткої інформації: Відсутні деталі, для кого збір, що саме планується придбати та яка сума потрібна.
  • Відсутні звіти: Немає фото-, відео- чи документальних підтверджень попередніх зборів.
  • Маніпулятивний текст: Публікації містять емоційний тиск, але не мають конкретних фактів.
  • Підозріле оформлення: Використання дивних шрифтів, надмірна кількість емодзі чи замінені літери, що допомагає уникнути блокування.
  • Безособова сторінка: Профіль виглядає загальним, часто без групових фотографій.

Як перевірити збір

Щоб убезпечити себе, скористайтеся цими порадами:

  • Попросіть звіти: Справжні волонтери завжди готові надати повні звіти за своїми попередніми зборами.
  • Перевірте зв'язки: Дізнайтеся, чи співпрацюють вони з відомими благодійними організаціями або публічними особами, та перевірте цю інформацію на офіційних сторінках.
  • Шукайте відгуки: Справжні волонтери часто мають відзнаки, нагороди та відгуки про свою діяльність.
  • Перевіряйте фото: Використовуйте сервіс пошуку зображень Google, щоб перевірити, чи не були фото та скріншоти вкрадені.
  • Зв'яжіться з організацією: Якщо йдеться про волонтерське посвідчення, зв'яжіться з організацією, яка його видала, щоб перевірити справжність документа.
  • Правоохоронці закликають людей бути завжди уважними та обережними.

Нагадаємо, очільник благодійної організації, маючи статус волонтера, ввозив з-за кордону автомобілі нібито для передачі військовослужбовцям Нацгвардії, натомість – організував схему їх продажу. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Фігурант залучив жінок, які переганяли транспортні засоби з-за кордону на територію України як гуманітарну допомогу. Покупців на авто шукав спільник волонтера, який рекламував продаж транспорту у соціальній мережі та займався показом машин потенційним клієнтам. Під час однієї з таких зустрічей вони запропонували військовослужбовцю НГУ придбати 4 автомобілі за $20 тис.

