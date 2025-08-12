Головна Одеса Новини
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: поліція Одеської області

Правоохоронці вилучили понад 21 кг заборонених речовин

В Одесі Нацполіція затримала 18-річного учасника злочинного угруповання, який займався розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин. Для доставки «клієнтам» він використовував послуги логістичної компанії та робив «закладки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили понад 21 кг заборонених речовин. За попередніми оцінками, орієнтовна вартість вилученої партії на «чорному» ринку становить близько 20 млн грн.

В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн фото 1
фото: Національна поліція України
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн фото 2
фото: Національна поліція України
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн фото 3
фото: Національна поліція України

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у курортному селищі Затока Одеської області стався вибух міни. Як повідомляють місцеві видання, внаслідок вибуху загинула жінка та двоє чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Думська.

Наразі офіційного підтвердження від поліції наразі немає.

Теги: поліція наркотики Одеса

