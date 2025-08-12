В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн

За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці вилучили понад 21 кг заборонених речовин

В Одесі Нацполіція затримала 18-річного учасника злочинного угруповання, який займався розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин. Для доставки «клієнтам» він використовував послуги логістичної компанії та робив «закладки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили понад 21 кг заборонених речовин. За попередніми оцінками, орієнтовна вартість вилученої партії на «чорному» ринку становить близько 20 млн грн.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

