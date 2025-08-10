Масштабна ДТП сталася на Окружній у Києві. Є постраждалі (відео)

На Окружній зіткнулися шість автівок

Вранці, 10 серпня, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За попередніми даними, на Окружній в українській столиці зіткнулися шість транспортних засобів. Внаслідок жахливої аварії є постраждалі.

На місце ДТП прибули поліція та медики. Деталі аварії та кількість постраждалих з'ясовуються, але ситуація серйозна. Рух на ділянці, де зіткнулися транспортні засоби, перекрито. Національна поліція подробиці щодо аварії поки що не надала.

Нагадаємо, напередодні між селом Северинівка та селом Насташка на Київщині сталася смертельна аварія. За даними поліції, 45-річна кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням та допустила виїзд на ліве узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії загинув в лікарні від важких травм 11-річний син водійки. Жінка отримала забійну рану голови та забій грудної клітки.

Також нещодавно в межах села Кучаків Бориспільського району водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина померла на місці. Тепер водію загрожує до восьми років ув'язнення.

Також у ДТП на Вінниччині раніше загинула дворічна дівчинка. Водійка Opel Zafira на сільській ґрунтовій дорозі врізалася в електроопору.