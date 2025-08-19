Від початку року в ДТП на Київщині загинуло понад 100 людей: основні причини аварій

Дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на 59 км автодороги Київ – Чернігів 23 червня 2025 року

За даними патрульних, внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження

З 1 січня до 31 липня 2025 року на території Київської області зафіксували 1106 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, внаслідок автопригод 1386 людей отримали ушкодження, а 125 – загинули.

Наголошується, що основними причинами аварій за цей період є перевищення безпечної швидкості руху, а також порушення правил маневрування.

«Дотримуйтесь ПДР – адже це запорука безпеки для вас та інших учасників дорожнього руху», – закликали патрульні.

Нагадаємо, на Броварщині нетверезий водій спричинив аварію, в якій загинула жінка на кріслі колісному. Аварія трапилася на одній із вулиць у селищі Велика Димерка. За попередньою інформацією, 50-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку, яка перебувала у кріслі колісному на узбіччі дороги неподалік свого будинку.

Раніше внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди. Поліцейські, які працювали на місці події, попередньо встановили, що 14-річний кермувальник мопеда виїжджав з другорядної дороги на головну. Підліток зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, яким керував 64-річний водій. Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир. З тілесними ушкодженнями їх обох госпіталізували медики.

9 серпня на автодорозі між селом Северинівка та селом Насташка трапилась аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річна кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням та допустила виїзд на ліве узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки отримав тілесні ушкодження, від яких малолітній помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Жінка отримала забійну рану голови та забій грудної клітки.