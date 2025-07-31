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Справа про ножове поранення Юрія Макарова закрита: ДНК-аналіз показав несподіваний результат

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Справа про ножове поранення Юрія Макарова закрита: ДНК-аналіз показав несподіваний результат
Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент
фото: Наталія Лебідь/glavcom.ua

Поліція Києва завершила розслідування щодо поранення Юрія Макарова

Поліція Києва завершила розслідування кримінального провадження щодо тілесних ушкоджень, отриманих відомим українським журналістом, телеведучим та письменником Юрієм Макаровим. Згідно з висновками експертиз, зразки ДНК, відібрані з речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що чоловік завдав тілесних ушкоджень собі самостійно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 69-річним журналістом надійшло до поліції ввечері 16 квітня 2025 року. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, внаслідок чого Макаров отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки. Його негайно госпіталізували, а поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів та слідчих дій.

Юрій Макаров – відомий український журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. До 2009 року він був шеф-редактором, відтоді – оглядачем часопису «Український тиждень». З 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ, а з 2019 року є виконавчим продюсером Суспільного телебачення НСТУ.

За фактом події слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські ретельно відпрацювали всі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент. У результаті було встановлено, що в момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поруч із заявником не було.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала все на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК належать виключно потерпілому.

У поліції заявили, що Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. Її висновок свідчить, що в момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи. Після з’ясування всіх обставин кримінальне провадження закрито.

Нагадаємо, український журналіст і виконавчий продюсер «Суспільного» Юрій Макаров, якого намагалися вбити опублікував офіційну заяву. У ній він перепросив у всіх, кому «завдав хвилювання і болю всім, що було пов'язано з ним в останні тижні». 

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Теги: поліція Юрій Макаров

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