Справа про ножове поранення Юрія Макарова закрита: ДНК-аналіз показав несподіваний результат
Поліція Києва завершила розслідування щодо поранення Юрія Макарова
Поліція Києва завершила розслідування кримінального провадження щодо тілесних ушкоджень, отриманих відомим українським журналістом, телеведучим та письменником Юрієм Макаровим. Згідно з висновками експертиз, зразки ДНК, відібрані з речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що чоловік завдав тілесних ушкоджень собі самостійно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.
Повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 69-річним журналістом надійшло до поліції ввечері 16 квітня 2025 року. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, внаслідок чого Макаров отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки. Його негайно госпіталізували, а поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів та слідчих дій.
За фактом події слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліцейські ретельно відпрацювали всі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент. У результаті було встановлено, що в момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поруч із заявником не було.
Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала все на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК належать виключно потерпілому.
У поліції заявили, що Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. Її висновок свідчить, що в момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Потерпілий визнав висновки експертизи. Після з’ясування всіх обставин кримінальне провадження закрито.
Нагадаємо, український журналіст і виконавчий продюсер «Суспільного» Юрій Макаров, якого намагалися вбити опублікував офіційну заяву. У ній він перепросив у всіх, кому «завдав хвилювання і болю всім, що було пов'язано з ним в останні тижні».