На Кіровоградщині невідомий розстріляв чоловіка і жінку



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Фото: npu.gov.ua

Жителька Світловодського району Кіровоградської області повідомила, що невідомий розстріляв її родичів - чоловіка і жінку віком 36 та 40 років

У Світловодському районі Кіровоградської області невідомий розстріляв двох людей. Про це повідомляє обласна поліція.

Повідомляється, що повідомлення про інцидент надійшло ще ввечері 8 січня. Місцева жителька повідомила, що невідомий розстріляв її родичів - чоловіка і жінку віком 36 та 40 років.

«Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння особливо тяжкого злочину. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, поліція Борисполя встановлює осіб, причетних до поранення місцевої жительки з арбалету. Раніше ЗМІ повідомили, що постраждалою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради.

Нагадаємо, столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство дівчини на проспекті Лобановського в Києві і розшукує злочинця.