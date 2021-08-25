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    На курорті в Албанії потонув українець

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    Українцеві, який загинув на пляжі в Албанії, було 66 років - На курорті в Албанії потонув українець
    Українцеві, який загинув на пляжі в Албанії, було 66 років
    Фото: з відкритих джерел

    Обставини події з'ясує поліція

    На пляжі курорту Голем в Албанії знайшли тіло людини. Загиблим виявився 66-річний українець. Про це повідомляє Euronews Albania.

    Імовірно чоловік потонув під час купання в морі. Обставини події з'ясує поліція.

    «Мляве тіло 66 – річного чоловіка було знайдено близько 11:30 на узбережжі», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в Одесі загинув 17-річний підліток, коли плавав у морі неподалік від пляжа на 11-й станції Великого Фонтану.

    Як раніше повідомлялося, в Україні від початку 2021 року на водоймах вже загинуло 808 осіб. Лише від початку липня потонуло 265 українців, зокрема 36 дітей. Переважно причиною трагедії є купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях.

    Нагадаємо, на півдні Польщі поблизу міста Рибнік рятувальники виявили і витягнули з озера тіло 52-річного українця. За наявними даними, чоловік разом із ще кількома українцями зайшов в озеро поплавати у непризначеному для цього місці. На відміну від інших, він не повернувся на берег, де залишився його одяг.

    Також, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

    Теги: вода пляжі рятувальники чоловік
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    На курорті в Албанії потонув українець