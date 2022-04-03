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    На Луганщині агресори обстріляли монастир

    Іллінський чоловічий монастир після обстрілу&nbsp; - На Луганщині агресори обстріляли монастир
    Іллінський чоловічий монастир після обстрілу 
    Фото: facebook/sergey.gaidai.loga

    Внаслідок обстрілу згорів корпус, жертв немає

    Російські агресори обстріляли Іллінський чоловічий монастир, розміщений у селі Варварівка Луганської області. Внаслідок обстрілу згорів братський корпус і підсобні приміщення, вибито шибки у двох храмах. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Скалки снарядів вибили шибки у двох храмах обителі. Крім того, вщент згорів братський корпус, гараж та підсобні приміщення; пошкоджено споруди на госпдворі. Втім, ані братія монастиря, ані трудники не постраждали», – написав він.

    Гайдай нагадує, що раніше росіяни завдали збитків й іншим святиням Сєверодонецької єпархії: під обстріл неодноразово потрапляв Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєверодонецьку. Також пошкодження отримали храм ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» (Сєверодонецьк) та парафії в Лисичанську, селищі Троїцьке та Рубіжному.

    Раніше повідомлялося, що обстріляна у Сєвєродонецьку церква знаходилася при лікарні.

    Також у місті Рубіжне від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської.

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    Теги: росія окупанти церква Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    На Луганщині агресори обстріляли монастир